Manifest nedir, nasıl yapılır? Örnek bir manifesto...

Yağmur Dinç

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "manifest" kelimesinin, 2024 yılında sözlükte 130 binden fazla kez arandığını ve tüm sosyal medya platformlarında kullanımının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Bu yılın kelimesi seçilen "manifest"in halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor." dedi.

Fransızca ve Latince kökenli olan "manifest" kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana "açık" veya "belirgin" anlamında sıfat olarak kullanılıyor.

İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak "açık" ve "açık hale getirmek" anlamlarında kullanmıştı.

MANİFEST NEDİR

"Manifest" kelimesi halihazırda ise daha çok "bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak" anlamına geliyor.

Kelimenin bu yeni anlamı, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıtıyor.

NASIL MANİFEST YAPILIR

Manifesto yapmaya başlamadan önce ne istediğinizi net bir şekilde belirlemelisiniz.

Bu hedefin, maddi, manevi, kariyerle ilgili ya da kişisel gelişimle ilgili olabileceği gibi, genel bir yaşam amacına da hizmet edebilir.

Örneğin:

"Başarılı bir iş kurmak istiyorum."

"Sağlıklı ve dengeli bir yaşam istiyorum."

"Mutlu bir ilişki yaratmak istiyorum."

OLUMLAYIN

Hedefinizi belirtirken, olumlu ve mevcut zaman kipi kullanarak ifade edin. Hedefinizi oluyormuş gibi yazmak, beyninizin bunu gerçek olarak kabul etmesine yardımcı olur. Örneğin:

Yanlış: "İleride başarılı olacağım."

Doğru: "Ben başarılı bir iş sahibiyim."

Yanlış: "Daha sağlıklı olmayı istiyorum."

Doğru: "Sağlıklı ve güçlü bir bedenim var."

MANİFESTO YAZIN

Birçok insan için en etkili yöntemlerden biri, hedeflerini kağıda dökmek ve bu hedefleri düzenli olarak gözden geçirmektir.

Her gün, hedefinizle ilgili birkaç cümle yazın ve ona nasıl ulaşmak istediğinizle ilgili belirgin adımlar atın.

Hedeflerinizi yazarken, evrenden yardım isteyin veya sadece kendinizi nasıl hissettiğiniz konusunda yazın.

ŞÜKÜR VE TEŞEKKÜR

Her gün, sahip olduğunuz şeyler ve ulaşmak üzere olduğunuz hedefler için şükredin. Şükretmek, daha fazlasını çekmenize yardımcı olabilir.

MANİFESTO ÖRNEĞİ

"Başarıya Ulaşmak İstediğim Hayat"

Bugün, sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşıyorum.

İşimde büyük bir başarı yakaladım. Kendi işimi kurarak finansal özgürlüğüme kavuştum.

Her gün büyüyorum, gelişiyorum ve daha da başarılı oluyorum.

Kendime güveniyorum ve evrenin bana her zaman yol gösterdiğini biliyorum.

İşimi severek yapıyor, etrafımda pozitif ve destekleyici insanlarla çevriliyim.

Şükrediyorum, çünkü hayatım her geçen gün daha da güzel bir hale geliyor.