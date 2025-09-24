Manifest yapmak caiz mi, şirk midir? Manifestin günahı...

Son dönemin en popüler kelimesi, "manifest"...

Manifest yapmak olarak kullanılan tabir, milyonları etkisi altına almış durumda.

Manifest yaparak hayal ettiği düşünce ve olayları hayatına çekmeye inananlar, "7,7,7" gibi numerolojik rakamlara da ümit bağlıyor.

Dileklerini manifest yoluyla evrene gönderdiklerini düşünenler, bir de dönüt bekliyor.

Ancak dini açıdan bu tartışılan bir durum.

Müslümanlar, "manifest yapmak caiz midir" gibi benzeri sorular ile manifest yapmanın dini uygunluğuna dikkat çekiyor.

Peki; Manifest caiz mi, günah mı? Manifest şirk koşmak mıdır? İşte günahı...

MANİFEST CAİZ MİDİR

Eğer manifest sırasında kişi, “Evren bana verir”, “Kâinat benim isteğimi yerine getirir” gibi ifadelerle Allah’ın kudretini görmezden gelir ve sebebi başka varlıklara bağlarsa, bu şirk tehlikesi taşır.

Şirk, İslam’da en büyük günah kabul edilir. Çünkü Allah’a ait olan ulûhiyet ve kudreti başkasına vermek demektir.

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışında dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisâ, 4/48)

Eğer kişi “manifest”i sadece pozitif düşünce, hedef belirleme, dua etme ve çalışmaya motive olma yöntemi olarak görüyorsa; yani kalbinden, “Bunu bana Allah nasip ederse olur” diye inanıyorsa, bu günah olmaz.

İyi dilekte bulunmak, dua etmek, hayırlı hedefler koymak İslam’da teşvik edilmiştir.

Kaynak: 1