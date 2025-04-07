Manisa merkezli hastane devi konkordato ilan etti! 3 aylık süre verildi

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşları arasında yer alan ve 2008 yılından bu yana hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi konkordato başvurusunda bulundu.

21 farklı branşta 106 yatak ve 37 uzman doktor ile hizmet veren hastanenin yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle iflas ile burun buruna gelmesi sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, iflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato süreci için geçtiğimiz günlerde Manisa Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru yapıldı.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Konkordato başvurusunu değerlendiren mahkeme 17 yıldır hizmet veren hastane hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bu zaman diliminde ise hastanenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini incelemek için 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

37 uzman doktorun görev aldığı ve 43 yoğun bakım yatağı ile 106 yatak kapasitesi bulunan hastane hakkında son karar, haziran ayında yapılacak incelemede alınacağı belirtildi.