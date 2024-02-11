Manken bekliyor! Dedektif gibi bakın ve gizlenen fotoğrafçıyı bulun... Kadının fotoğrafçısı ondan saklanıyor. Onu fark etmek için 5 saniyeniz var.

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Zeka oyunları, oyuncuların bir soruna çözüm bulmaya çalıştığı bulmaca oyunlarıdır. Matematiksel bulmacaları çözmekten, resimlerde saklı nesneleri/hayvanları/insanları bulmaya kadar çeşitlilik gösterebilirler.

Zeka oyunları eğlenceli olduğu kadar beyninizi de zorlar. Bunlar zihinsel kapasiteyi ve yanal düşünme becerilerini artırmanın, hafıza gücünü korumanın ve aynı zamanda sizi eğlendirmenin harika bir yoludur.

Yukarıdaki resimde, tripod üzerine yerleştirilmiş geleneksel bir kameranın önünde duran bir kadını görebilirsiniz.

Çevresine baktığımızda farklı ağaçlar, çiçekler, çalılar buluruz. Sanki bir parkta fotoğraf veya video çekimine hazırlanıyormuş gibi görünüyor.

Peki kamera operatörü nerede? Kadın ünlü bir model ve fotoğrafçı olmadan çekim yapamıyor. Onu bulmasına yardım edebilir misin?

Zamanınız başladı!

Bütün yeteneklerinizi ortaya koyun ve keskin gözlerinizi çalıştırın.

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Çözümü bulamayanlar için cevap aşağıda...