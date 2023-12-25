Mantının suyuna ondan bir kaşık ekleyin ne dağılsın ne de yapışsın! İşte Kayserililerin mantı sırrı… Mantının ana vatanı olarak bilinen Kayseri’de bakın mantı nasıl dağılmadan yapışmadan kalıyormuş. Bundan suyuna bir kaşık ekleyin farka inanamayacaksınız. İşte Kayserili mantıcıların sırrı…

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Türk mutfağının en çok sevilen ve lezzetiyle dillere destan olan mantı bakın nasıl yapıldığında nasılda dağılmadan kalıyor.

Hazırlanması binbir emekle olan mantı neyse ki depolanabilir olma açısından avantaj sağlıyor. Ancak mantı pişirmek her yiğidin harcı değil, mantının pişirirken dağılmaması ve yapışmaması için öyle yöntemler varki bu yöntemleri uyguladığınız zaman yaptığınız mantı adeta dillere destan olacak.

Mantı yaparken bir de bunu deneyin…

Mutfak hatalarından en çok muzdarip olan yemeklerden bir taneside mantıdır. Eğer mantı pişirirken doğru zamanlama yapmazsınız matılarınız ne yazık ki dağılacaktır. İşte ekleyeceğiniz bir bardak ile mantılarınızın dağılmasına böyle son vereceksiniz…

Kayserili mantıcıların sır gibi sakladığı o yöntem…

Haşlama esnasında mantı suyununun üzerine bir bardak soğuk su eklemeniz bu yöntemlerden bir tanesidir. Bu yöntem ile matılara anlık bir şok etkisi bırakarak diri kalması sağlayabilirsiniz.

Ayrıca hem görsel hem de tüketim açısından mantıların dağılması açıklaması ve birbirine yapışma durumlarının önüne geçecektir.

Bu yöntem ile birbirine yapışan mantılar olmayacak…

Mantıyı pişirme esnasında yaşanan en büyük sıkıntılardan biride mantıların birbirine yapışmalarıdır. Bunların önüne geçmek için ise haşlama esnasında kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatı eklemek. İngiliz karbonatı eklemek tadında herhangi bir değişikliğe yol açmadan sunum aşamasında birbirine yapışmayan mantılar elde etmeninizi sağlayacak. İngiliz karbonatı bulamadığınız durumlarda ise yağ veya tuz eklemenizde aynı etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır.