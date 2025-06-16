Marka tutkunları ŞOK’a koşacak! Vans ayakkabı ve Crocs terlikler geliyor: İşte fiyatları

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Karne heyecanı yaklaşırken ŞOK Market, dev indirimi duyurdu.

18 Haziran 2025 tarihli aktüel ürün kataloğunda yer alan fırsatlar, hem eğlenceyi hem tasarrufu bir araya getiriyor.

Karne hediyesi arayanlar için birçok oyuncak çeşidi raflarda yerini alacak. Eğitici setlerden interaktif oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesiyle miniklerin yüzü gülecek.

Ayrıca "Ne alırsan 25 TL" kampanyasıyla birçok temel ihtiyaç ürünü de cazip fiyatlarla satışta olacak.

Vans ayakkabılar ve Crocs terlikler sınırlı stokla ŞOK raflarında tüketicilerle buluşacak.

İşte ŞOK 18 Haziran indirim kataloğu: