Market raflarından toplatılıyor: Ünlü mısır konservesinde cam parçaları tespit edildi!

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Almanya’nın büyük zincir marketleri arasında yer alan Kaufland’da satışı yapılan "K-Bio Zarter Gemüsemais" markalı konserve mısırlarda cam parçası tespit edildi.

Marka, yapılan incelemelerin ardından cam parçası tespit edilen ürünler hakkında acil toplatma kararı aldı.

Üretici firma I.Schroeder KG söz konusu ürün hakkında yaptığı açıklamada, tüketicilerin güvenliği için bu ürünü piyasadan çekme kararı aldıklarını belirtti.

Şirket, ürünün tüketilmesi durumunda yaralanma veya diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

PARA İADESİ YAPILIYOR

Üretici firma tarafından toplatılma kararının alınmasının ardından elinde söz konusu mısır konservelerini bulunan tüketicilerin ilgili marketlerden iade işlemi gerçekleştirebilecekleri de paylaşıldı.

Şirket, ürünü satın alan tüketicilere yönelik yaptığı bilgilendirme, fişleri ile birlikte ürünü Kaufland mağazalarına geri vererek parasını geri alabilecekleri belirtildi.

Şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulayarak, bu konuda mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün adı: K-Bio Zarter Gemüsemais

Son kullanma tarihi: 16.09.2027 ve 17.09.2027

Ambalaj: 360g cam kavanoz

GTIN Barkod: 400244282031033