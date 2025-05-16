Marketlerde yeni dönem başlıyor: Dev market zinciri ismini değiştirecek

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Genel Müdürü Varol Halepli, genel müdürlükte düzenlenen basın toplantısında şirketin mevcut durumu ve 2025 yılı hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Halepli, toplamda 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını belirterek, İstanbul’daki mağaza sayısının şu anda 391 olduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin, hızlı büyüme hedefleriyle Türkiye genelinde daha fazla tüketiciye ulaşmayı amaçladığı belirtilirken, yaygınlık oranının artırılması için çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi.

İSMİ DEĞİŞİYOR

Yeni marketlerinde yeni bir isim kullanacağını belirten Halepli, “Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz . Her yaş grubundan müşterimiz mevcut ama orta üstü yaş grubu müşterimiz daha çoğunlukta. Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Perakendede bir kural vardır; 'çocukluktan başlayıp daha ileriki yaşlara kadar alışkanlık yaratmak.' diye. Bu yolda ilerliyoruz.” dedi.

Diğer marketlerle olan farklılıklarına değinen Halepli, "Biz Türkiye'deki yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Perakendede Türk halkının bazı hassasiyetleri vardır. İstanbul'da oturanlar Şile’ye giderken yolun kenarında domates satıldığını gördüğünde '50 lira fazla olsun ama üreticiden aldığım domates olsun, doğal domates olsun' diye bir his taşır. Türk halkında böyle bir gelenek vardır. Buna bağlı olarak Türk toplumunda müthiş bir kooperatif hissi vardır. Yani bizim kooperatiflere karşı bir hassasiyetimiz vardır. İşte biz marka olarak hakikaten Türkiye'de 'Yüzde 100 çiftçi marketiyiz.' diyebilen tek markayız." ifadelerini kullandı.

Varol Halepli, piyasaya regülasyon görevi üstlendiklerini belirterek, zaman zaman zararına satış yaptıklarını ve amacın hem çiftçiyi hem de nihai tüketiciyi desteklemek olduğunu açıkladı.

Ana gıda ürünleri ve süt ürünlerinde yüzde 100 yerli ürünlere önem verdiklerini vurgulayan Halepli, piyasada yerli muz bulunmadığında dahi ithal muz satmadıklarını belirtti.

Varol Halepli, şirketin yerli üretim odaklı stratejisini ve sektördeki güçlü konumunu paylaştı. Açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Şunu söyleyeyim ki bu yılın başında satıştaki ürünlerimizin yüzde 65'i kendi iştiraklerimizin ürettiği ürünlerdi. 100 birimin 65 birimi, Tarım Kredi Holding'in çatısı altındaki iştiraklerin ürettiği ürünlerdi. Şu anda müşterilerimiz bakliyatta gözü kapalı alım yapıyorlar çünkü yüzde 100 yerliyiz. Bizim iki tane güçlü kasımız var. En önemli kaslarımızdan biri temel gıda, ikincisi ise süt ve süt ürünleri. Piyasaya baktığınızda Türkiye'de en uygun peyniri, en uygun tereyağını satan firma biziz. Bizim hedefimiz sayısal anlamda birinci, ikinci, üçüncüyü yakalayıp geçmek değil. Buradaki hedefimiz şu: perakendede bir kriter vardır 'mağaza başına ortalama ciro.' Şu anda biz mağaza başına ortalama ciroda 'indirim marketleri' arasında ikinci sıradayız.”