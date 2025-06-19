Marketten meyve alırken dikkat! Bu harekete yapan yandı: hapis cezası veriliyor

Almanya’daki bazı süpermarketlerde yaşanan şaşırtıcı bir alışveriş yöntemi, hem market yöneticilerini hem de tüketici hakları savunucularını harekete geçirdi. Görünüşte masum bir meyve alışverişi gibi başlayan bu durum, aslında ince hesaplanmış bir fiyat manipülasyonuna dönüşüyor.

Sezonun gözdesi çilek, Almanya’da genellikle 500 gramlık paketlerde ve ortalama 2,39 Euro gibi uygun fiyatlardan satılıyor. Ancak bu tatlı meyve, sadece lezzetiyle değil, bazı müşterilerin başvurduğu “hileli” taktiklerle de gündeme geldi.

Birçok müşteri, daha iri, daha taze ve kaliteli çileklerin bulunduğu pahalı ambalajlardan meyveleri çıkararak, daha düşük fiyatlı ambalajlara aktarıyor. Yani, kaliteli ürün alınıyor ama daha ucuz etiketten geçiriliyor. Ödeme noktasına gelindiğinde ise fiyat farkı, market değil, müşterinin cebine giriyor.

HAPİS CEZASIYLA SONUÇLANABİLİYOR

Önemsiz gibi görünen ve birçok kişi tarafından yapılan bu davranış, fark edildiği anda ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

Alman Ceza Kanunu’nun 263. maddesine göre, kasıtlı şekilde ambalaj değiştirmek “aldatma yoluyla maddi kazanç” yani dolandırıcılık suçu sayılıyor.

Suç sabit görülürse mağaza yasağı, para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebiliyor. Kasıt yoksa genellikle kasiyer durumun farkına vararak uyarıda bulunmakla yetiniyor.

Bu hatalı hareketler arasında yalnızca ambalaj değiştirmek değil, aynı zamanda ürünlerden ödemeden tatmak da doğrudan hırsızlık kapsamında değerlendiriliyor. Kasada işlem tamamlanmadan açılan ambalajlar ya da “bir parça sadece deneyeyim” davranışı, yasal açıdan suç teşkil ediyor ve ceza uygulanabiliyor.