Marmaray ve metroda yeni dönem: Artık bu kartlar kullanılacak

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul toplu ulaşımında önemli bir yeniliğe imza attı.

Toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

UKOME toplantısında, Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda İstanbulkart’a ek olarak Türkiye Kart’ın da geçerli olmasına karar verildi.

İKİ KART DA GEÇERLİ OLACAK

Toplantıda, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen bu hatların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen ve pilot illerde uygulanan Türkiye Kart sistemi ile entegre edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Türkiye Kart, Türkiye genelinde ulaşımda daha fazla esneklik sağlamak amacıyla devreye alındı. Bu karar doğrultusunda, vatandaşlar artık Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda İstanbulkart'ın yanı sıra Türkiye Kart’ı da kullanarak seyahat edebilecek.

TARİFE BİLGİLERİ

Marmaray ve Havalimanı Metro Hattı’nda Türkiye Kart ile yapılacak seyahatlerin tarife bilgisi henüz netleşmedi. Ancak her iki hat için İstanbulkart’ın geçerliliği devam edecek.