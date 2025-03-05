Mart 2025 faizleri güncellendi: İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi

Yağmur Uçar

Yatırımını Türk Lirası olarak tutmak isteyenler, mevduat faizlerini değerlendiriyor.

Bankalar ise müşterilere özel yüksek mevduat fırsatları sunuyor.

Adeta birbiri ile yarışan bankalar, en yüksek faiz oranını sunmak için kampanyalar düzenliyor.

"Hangi banka en yüksek faiz veriyor" diye merak edenler için Mart 2025 için mevduat faizleri güncellendi.

100 bin liranın aylık getirisi değişti. İşte 32 gün sonunda elde edilecek tutar...

AKBANK

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 3.316,16 TL

Vade Sonu Tutar: 103.316,16 TL

QNB

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 3.278,9 TL

Vade Sonu Tutar: 103.278,9 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 2.831,78 TL

Vade Sonu Tutar: 102.831,78 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %20

Net Kazanç: 1.490,41 TL

Vade Sonu Tutar: 101.490,41 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 2.608,22 TL

Vade Sonu Tutar: 102.608,22 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 2.608,22 TL

Vade Sonu Tutar: 102.608,22 TL