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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını belirlerken ev sahibi ve kiracılar mart ayı verilerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Şubat ayının bitmesine saatler kale milyonlarca ev sahibi ve kiracı mart ayından kira artış oranını ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

12 aylık TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranının mart ayında yüzde kaç olacağı odak noktası olmuş durumda. Peki, mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı ne zaman belli olacak?

2025 MART KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her ay açıklanan 12 aylık TÜFE verilerine güncellenen kira artış oranı mart ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileri ile belli olacak.

Ev sahibi ve kiracıların odağı halinde olan enflasyon verileri ise 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu veriler doğrultusunda, mart ayı için kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.