Mart ayı önemli günler hangileri? Mart ayında resmi tatil var mı?

Her ayın kendine ait önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Mart ayının gelişiyle birlikte yeni ayın önemli günleri ve haftaları merak konusu oldu.
Özellikle çalışanlar tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Mart ayındaki önemli günleri ve haftaları sizler için derledik. İşte,Mart ayındaki önemli gün ve haftalar...
Mart ayında resmi tatil var mı?
Mart ayının son günü olan 31 Mart Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. günü olması sebebiyle resmi tatil olacak.
Mart ayı önemli gün ve haftalar
İşte, Mart ayındaki önemli gün ve haftalar;
1 Mart – Ramazan ayı başlangıcı
8 Mart – Dünya Kadınlar Günü
12 Mart – İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
14 Mart – Pi Günü
14 Mart – Tıp Bayramı
15 Mart – Dünya Tüketici Hakları Günü
18 Mart – Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
20 Mart – Dünya Mutluluk Günü
21 Mart – Dünya Şiir Günü
22 Mart – Dünya Su Günü
26 Mart - Kadir Gecesi
27 Mart – Dünya Tiyatro Günü