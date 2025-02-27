Mart ayı önemli günler hangileri? Mart ayında resmi tatil var mı?

Hüseyin Topuz

Her ayın kendine ait önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Mart ayının gelişiyle birlikte yeni ayın önemli günleri ve haftaları merak konusu oldu.

Özellikle çalışanlar tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Mart ayındaki önemli günleri ve haftaları sizler için derledik. İşte,Mart ayındaki önemli gün ve haftalar...

Mart ayında resmi tatil var mı?

Mart ayının son günü olan 31 Mart Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. günü olması sebebiyle resmi tatil olacak.

Mart ayı önemli gün ve haftalar

İşte, Mart ayındaki önemli gün ve haftalar;

1 Mart – Ramazan ayı başlangıcı

8 Mart – Dünya Kadınlar Günü

12 Mart – İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

14 Mart – Pi Günü

14 Mart – Tıp Bayramı

15 Mart – Dünya Tüketici Hakları Günü

18 Mart – Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

20 Mart – Dünya Mutluluk Günü

21 Mart – Dünya Şiir Günü

22 Mart – Dünya Su Günü

26 Mart - Kadir Gecesi

27 Mart – Dünya Tiyatro Günü