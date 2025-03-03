Mart ayında ne ekilir? İşte Mart ayında ekilen bitkiler...

Hüseyin Topuz

Mart ayı, doğanın yeniden canlandığı, baharın müjdecisi olan bir dönemdir. Toprak ısınmaya başladıkça birçok sebze, meyve ve çiçek için ekim zamanı gelir.

Kışın sert koşullarından çıkan bahçeler, Mart ayında ekilen bitkilerle yeşermeye başlar.

Doğru zamanda, uygun toprak koşullarında yapılan ekimler, sağlıklı ve verimli bir hasat için büyük önem taşır.

Bu ayda ekilebilecek sebzeler, aromatik bitkiler ve çiçekler, hem bahçeleri süsler hem de sofralara taze lezzetler sunar.

Mart ayında ekilebilecek bitkileri bilerek, doğaya uyumlu bir şekilde ekim yapmak mümkündür.

Hava koşullarına bağlı olarak ekim yapılacak bölgeye dikkat edilmelidir. İşte Mart ayında ekilebilecek bazı bitkiler:

- Marul

- Ispanak

- Havuç

- Soğan

- Sarımsak

- Bezelye

- Bakla

- Roka

- Tere

- Turp

- Pazı

- Lahana

- Brokoli

- Karnabahar

- Çilek

- Maydanoz

- Dereotu

- Nane

- Reyhan

- Kekik