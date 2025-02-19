Marteniçka ne zaman, hangi gün takılır? İşte 2025 marteniçka takma tarihi

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Bulgaristan’da yüzyıllardır süregelen marteniçka geleneği, baharın gelişini kutlamanın en renkli yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Kökleri 7. yüzyıla dayanan bu eski ritüelde, insanlar birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerden yapılmış bileklikler, takılar ve süslemeler hediye ederek sağlık, şans ve bereket diliyor.

Bileklere takılan marteniçkalar, ilk leylek görüldüğünde çiçek açan bir ağaca, gül dalına, denize veya akan suya bırakılıyor.

Bu ritüelin, dilekleri kabul ettirdiğine ve kişinin yıl boyunca sağlık, mutluluk ve bolluk içinde olmasını sağladığına inanılıyor.

Peki 2025 marteniçka takma tarihi ne zaman?

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR 2025?

Baharın gelişini müjdeleyen marteniçkalar, 1 Mart’tan itibaren bileklere takılıyor. Beyaz ve kırmızı yünden yapılan bu bileklikler, sağlık, şans ve bereket dileğiyle takılıyor.

Mart ayı boyunca taşınan marteniçkalar, ilk leylek görüldüğünde çiçek açan bir ağaca bağlanıyor ya da suya bırakılıyor.