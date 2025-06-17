Marul, göbek, roka: Tuzla yıkayın, pestisit bırakmayın...

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Yaz mevsimiyle birlikte hafif ve ferah öğünler ön plana çıkıyor.

Bu dönemde en çok tercih edilen besinlerin başında ise çeşitli yeşilliklerle hazırlanan salatalar geliyor.

Ancak salata tüketiminin artmasıyla birlikte önemli bir konu da gündeme geliyor: yeşilliklerdeki pestisit kalıntıları.

Pek çok kişi sebze ve meyveleri temizlemek için klasik yöntem olarak sirke ya da karbonatlı su tercih ediyor.

Bu yöntemler yüzeydeki bazı bakterileri etkisiz hale getirebilirken, her zaman pestisitleri tamamen arındırmakta yeterli olmayabiliyor.

DENİZ TUZU - LİMON KARIŞIMI

Uzmanlara göre yeşillikleri pestisitlerden arındırmak için deniz tuzu ve limon ile hazırlanan doğal karışımlar, sirke ve karbonata kıyasla çok daha etkili sonuçlar veriyor.

Deniz tuzunun mikroskobik yapısı, yaprak yüzeylerindeki kalıntıları tutup uzaklaştırmaya yardımcı olurken; limondaki doğal asit ise bakterileri ve kimyasalları çözme özelliğine sahip.

Büyükçe bir kaba su doldurun. İçine 1 yemek kaşığı deniz tuzu ve yarım limonun suyunu ekleyin.

Yeşillikleri bu suda 10-15 dakika bekletin. Ardından bol suyla durulayın.

Bu yöntem sayesinde salatanızı hazırlarken içiniz daha rahat olacak.