Masa tarifesi nedir? Kafelerde masa tarifesi uygulaması yasal mı?

Hüseyin Topuz

Masa tarifesi uygulaması ile ilgili haberler son günlerde sosyal medyada gündemde yer alıyor.

İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde bazı işletmelerin masa tarifesi uygulaması tepkilere yol açtı.

Peki, masa tarifesi uygulaması nedir ve yasal mı? İşte merak edilenler...

Masa tarifesi, restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilere sunulan menü fiyatlandırmasının, oturdukları masaya veya mekandaki konumlarına göre farklılık göstermesi anlamına gelir.

Bu sistem genellikle şu durumlarda kullanılır;

Konum Bazlı Fiyatlandırma

Deniz manzaralı, teras, bahçe veya özel alanlarda oturan müşteriler için fiyatlar daha yüksek olabilir.

Hizmet ve Konfor Farkı

VIP bölümler veya özel hizmet sunulan masalar için ayrı bir tarife uygulanabilir.

Masa Süresine Göre Ücretlendirme

Özellikle yoğun işletmelerde, belirli bir süreyi aşan oturumlar için ekstra ücret alınabilir. Masa tarifesi, işletmelerin müşteri yoğunluğunu yönetmesine ve daha yüksek gelir elde etmesine yardımcı olan bir stratejidir.

Ancak, müşterilere önceden bilgi verilmesi, şeffaflık açısından önemlidir.

Masa tarifesi uygulaması yasal mı?

Masa tarifesi uygulaması yasal olabilir ancak bazı şartlara bağlıdır. İşletmelerin fiyat politikalarını belirleme hakkı olsa da, tüketicinin bilgilendirilmesi ve şeffaflık sağlanması gerekmektedir.

İşte yasal çerçeveyle ilgili önemli noktalar:

Fiyatların Açıkça Belirtilmesi

Menüde veya girişte, farklı masa tarifelerinin olduğu ve fiyat farklarının neye göre belirlendiği açıkça yazılmalıdır.

Tüketiciyi Aldatmama

Müşteriye sipariş öncesinde fiyat farkı hakkında bilgi verilmelidir. Aksi takdirde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında şikâyet konusu olabilir.

Fahiş Fiyat Uygulamama

Makul olmayan, aşırı yüksek fiyat farkları uygulamak haksız ticari uygulama olarak değerlendirilebilir.

Yerel Yönetmeliklere Uygunluk

Belediyeler ve ticaret odaları, işletmelerin fiyatlandırma politikaları konusunda ek düzenlemeler yapabilir. Eğer bir işletmenin masa tarifesi konusunda şeffaf davranmadığını düşünüyorsanız, Ticaret Bakanlığı, Belediyeler, Tüketici Hakem Heyeti veya CİMER üzerinden şikayette bulunabilirsiniz.