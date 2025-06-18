Masaj yapmak/yaptırmak caiz midir? İslam'da masaj yaptırmanın hükmü

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Masaj, el ya da özel araçlar yardımıyla vücuda ritmik şekilde uygulanan, kas-iskelet sistemine yönelik bir rahatlatma ve iyileştirme yöntemidir.

Günümüzde "medikal masaj" olarak tıp doktorlarının önerisinde yer almakta, çeşitli hastalıkların iyileşme sürecine eklenmektedir.

Aynı zamanda insanlar "masör" mesleğinden geçimini de sağlamaktadır.

Peki; masaj yapmanın ve yaptırmanın dini açıdan uygunluğu nasıldır...

İşte İslam dininde masaj ve hükümleri...

MASAJ CAİZ MİDİR

Masaj yapılmadığında kişi tedavi edilememiş oluyor veya sağlık açısından eksiklik yaşıyorsa bu bir tıbbı tedavidir, tedavi niteliğinde olduğu için caiz görülür.

Masör bir erkeğin, erkeklerin avret yerleri dışında kalan uzuvlarına masaj yapması caiz olduğu gibi masörlük yapan bir hanımefendinin de, Müslüman kadınların avret yerleri hariç, diğer uzuvlarına masaj yapması caizdir.

Erkek ve kadınların karşı cinslere masaj yapmaları ise, caiz olmaz.

Avret sayılan uzuvlara sağlık gerekçesi ile zorunlu olarak bir masaj yapılacaksa; bu zaruret ölçüsünde caiz olur.

Helal alanlara yapılan masajdan ötürü ücret almak helaldir.

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