Maslahatgüzar ve büyükelçi arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Diplomasi dünyasında sıkça karşılaşılan iki unvan olan maslahatgüzar ve büyükelçi, görev ve yetki bakımından birbirinden ayrılıyor.

Büyükelçi, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey diplomatik temsilcisidir. Devlet başkanı tarafından atanır ve görev yaptığı ülkede Türkiye’yi resmî olarak temsil eder.

Büyükelçiler, genellikle başkentlerdeki büyükelçiliklerde görev yapar ve ülkesinin dış politikasını o ülkede en yetkili isim olarak yürütür.

Öte yandan, maslahatgüzar, büyükelçinin geçici olarak görev yapamadığı durumlarda, büyükelçilikteki en kıdemli diplomat olarak onun yerine görev yapan diplomattır.

Yani maslahatgüzar, büyükelçi yokken ya da görev değişikliği sürecinde geçici olarak büyükelçi konumundadır ancak büyükelçi seviyesinde yetkilere sahip değildir.

Kısacası; büyükelçi kalıcı ve en yetkili temsilciyken, maslahatgüzar geçici olarak bu görevi üstlenen diplomattır.