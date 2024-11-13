MasterChef’te aşk rüzgarı! Onur’un sözleri yarışmaya damga vurdu…

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TV8 ekranlarında başarılı yayın hayatıyla dikkat çeken MasterChef 2024 sezonunda kıyasıyla mücadeleler devam ederken aşk dedikoduları da gündemden bir an olsun düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ sıçraması sonucunda bir süre yarışmadan uzak kalan Beyza sık sık iddialı isimler arasında olan Onur ile aşk dedikoduları ile gündeme geliyor.

Yarışmanın yayınlamaya başladığı ilk günden itibaren izleyiciler tarafından da yakıştırılan ikili aşk iddialarını zaman zaman güçlendiriyorlar.

Sosyal medya hesaplarından etkileşim halinde olan ikiliden Onur geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Beyza’ya yaptığı iltifatla gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

İLTİFATA DOYMUYOR!

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kazadan ötürü yarışmadan uzak kalan Beyza yarışmaya dönmesinin ardından aşk iddiaları ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Dün akşam yayınlanan bölümde Onur, Beyza'ya olan ilgilisini yaptığı iltifat ile gösterdi. MasterChef'te yarışmacılar kendi ilk beşini sıralarken Beyza listesine Onur'u ekledi. Bunu duyan Onur, Beyza'ya dönüp "Çok tatlısın" dedi. Onur’ın iltifatına tebessüm ederek karşılık veren Beyza sosyal medyada ilgi odağı oldu.