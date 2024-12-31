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Başarılı yemek yarışmaları arasında yer alan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye’de final heyecanı yaşanıyor.

Yarışmanın 30 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen bölümünde Kerem ve Beyza arasında ilk dörde kalma mücadelesi yaşandı.

Yaşanan kıyasıya mücadelenin ardından dördüncü ceketin sahibi belli olurken aynı zamanda yaşanan veda ile izleyiciler duygulandı.

Bölümü kaçıranlar ise "MasterChef'te kim elendi" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu? MasterChef'te yarışmadan kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Beyza ve Kerem ilk dörde girebilmek için ter döktü. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi Kerem oldu. Yarışmaya veda eden isim Beyza oldu.