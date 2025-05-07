Mayıs ayı tüp fiyatları belli oldu! İşte, İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları…

Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri iç belirlenen güncel satış fiyatlarının mayıs ayı tarifeleri belli oldu. Mart ayında zirveyi gören tüp fiyatları nisan ayında sabit kalırken mayıs ayı tarifesi merak ediliyor.
Nisan ayı boyunca herhangi bir zam görmeden sabit kalmayı başaran tüp fiyatları mayıs ayının ilk günlerinde de sabit kalmayı sürdürmeyi başardı. Doldurma tüplerin fiyatları son olarak mart ayının son günlerinde zamlanmıştı.
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. İşte, güncel tüp fiyatları…
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 238,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 1010,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 1010,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 1010,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 970,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.940,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 3.970,00 Türk Lirası
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 970,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.940,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.970,00 Türk Lirası