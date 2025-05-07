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Mayıs ayı tüp fiyatları belli oldu! İşte, İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları…

Mayıs ayı tüp fiyatları belli oldu! İşte, İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları… Evlerinde doğalgaz olmayan milyonlarca vatandaş mayıs ayında tüp fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağına dair araştırmaya başladı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından güncel tüp fiyatları listesi açıklandı. İşte, güncel mutfak tüpü tarifesi…