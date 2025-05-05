Mayıs ayında hangi balıklar yenir? İşte Mayıs ayında yenecek balıklar

Hüseyin Topuz

Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerdeki hareketlilik artarken, Mayıs ayında sofraları süsleyen balık türleri de belli oldu.

Uzmanlar, bu dönemde hem lezzet hem de tazelik açısından bazı balıkların öne çıktığını belirtiyor.

Balıkçılar, özellikle levrek ve çipura gibi sıcak mevsim balıklarının Mayıs ayında ideal tüketim döneminde olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, mevsim geçişine uygun olarak kalkan ve mercan da tezgâhlarda sıkça görülüyor.

Palamut ve lüfer gibi soğuk su balıkları ise sezon dışı kaldığı için bu dönemde önerilmiyor.

Beslenme uzmanları ise omega-3 açısından zengin olan bu balıkların haftada en az iki kez tüketilmesini tavsiye ediyor.

Özellikle kalkan balığının bu dönemde hem yağ oranı hem de aromasıyla dikkat çektiği belirtiliyor.

Mayıs ayında balık tüketmek isteyenler için işte öne çıkan türler: Levrek, çipura, kalkan, mercan, barbun ve iskorpit. Bu balıklar, doğru pişirme yöntemleriyle hazırlandığında hem sağlıklı hem de lezzetli sofralar sunuyor.