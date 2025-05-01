Mayıs ayında ne ekilir? İşte, Mayıs ayında ekilen sebze ve meyveler

Hüseyin Topuz

Havaların ısınmasıyla birlikte baharın bereketi tarlalara ve bahçelere yansımaya başladı.

Tarım ve bahçecilikle ilgilenen vatandaşlar ise “Mayıs ayında ne ekilir?” sorusunun yanıtını arıyor.

İşte Mayıs ayında ekilebilecek sebze ve meyveler...

Mayıs ayı, toprak sıcaklığının ekim için ideal seviyelere ulaştığı, don riskinin büyük ölçüde ortadan kalktığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu nedenle birçok sebze ve meyve türü için en uygun ekim aylarından biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre Mayıs ayında ekilebilecek sebzeler arasında domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi yaz sebzeleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra fasulye, mısır, bamya, semizotu ve marul gibi ürünler de bu ayda toprakla buluşturulabiliyor.

Meyve fideleri açısından da Mayıs ayı önemli bir dönem. Özellikle çilek, kavun ve karpuz fideleri bu dönemde dikilmeye uygundur. Ayrıca ceviz, fındık ve badem gibi meyve ağaçlarının fidan dikimleri de yapılabilir.