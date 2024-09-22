MEB 30 bin temizlik personeli alımı 2024: Okullara görevli alımı başladı mı, nasıl başvurulur? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde temizlik personeli alınacağı haberi üzerine, başvuruda bulunacak adaylar detayları sorguluyor. Peki, MEB 30 bin personel alımı başladı mı? Okullara temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Haber Merkezi

MEB okullara temizlik görevlisi alımı 2024 için ilk açıklama geldi.

30 bin temizlik personeli alımı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla netleşti.

Bakan Tekin, yaptığı duyuruda MEB bünyesinde 30 bin temizlik personeli istihdam edileceğini açıkladı.

Temizlik personeli olarak okullarda çalışmak isteyenler, başvuru detaylarını araştırmaya koyuldu.

Peki, Okullara temizlik görevlisi alımı başladı mı, 2024 başvuruları ne zaman? İşte MEB 30 bin temizlik personeli alımı ve detaylar...

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI 2024

Okullardaki temizlik personeli istihdamı konusunda değinen Bakan Tekin, Pazartesi itibarıyla 30 bin ilave personel alımı hakkı tanınacağını duyurdu.

Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde;

"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak."

23 Eylül Pazartesi günü 30 bin personel alımı için MEB tarafından ilan yayımlanması bekleniyor.