MEB açıkladı: O öğrenciler sınava girmeyecek!

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Okullarda ortak sınav dönemi 30 Ekim itibari ile başladı. 8 Kasım tarihine kadar devam edecek sınavlarda o öğrenci grupları sınav uygulamasının dışında bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınan karar sonrasında ilkokul öğrencileri için de uygulanan sınav sistemi kaldırdı.

MEB tarafından yapılan düzenleme sonrasında, ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerine dair herhangi bir suretle not verme amacıyla sınav uygulamaları kalktı.

O SINIFLARDA SINAV UYGULAMASI YAPILMIYOR!

İlkokul 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri içinde geçmiş yıllarda uygulanan sınav sistemi artık uygulanmıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılında da geçtiğimiz son yıllarda uygulanmaya başladığı gibi ilkokul öğrencilerine herhangi bir sebeple not vermek amacıyla sınav yapılamayacak.

İlkokul öğrencileri bakanlık tarafından yayınlanan sürece doğru değerlendirme ve yapılandırmacı değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilecekler.

Ayrıca söz konusu ilkokul öğrencilerine dönem sonunda ve sene sonunda takdir ve teşekkür belgesi de verilmeyecek.