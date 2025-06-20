MEB AGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB AGS sınav giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

Türkiye’de öğretmenlik mesleğini yapmak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Uzun yıllardır yalnızca KPSS sınavına katılım sağlayarak atanma bekleyen öğretmen adayları bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı’na (MEB-AGS) katılım sağlayacaklar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan MEB-AGS, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine geçen bir sistem olarak Milli Eğitim Akademisi’ne giriş kapısını aralayacak.

Sınav başvuru sürecinin tamamlanmasını ardından gözler sınav giriş belgelerine kilitlenmiş durumda. Peki, MEB AGS sınav giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

MEB AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

ÖSYM’nin resmi takvimine göre, 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı.

Ancak, geçmiş yıllarda ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açtığı biliniyor. Bu doğrultuda, MEB-AGS sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz 2025 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yayınlanması bekleniyor.