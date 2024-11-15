MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? AGS sınavı ne zaman yapılacak?

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Her yıl milyonlarca kişinin girdiği KPSS’nin yeni yılda hangi tarihlerde uygulanacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde KPSS sınavı özelinde yapılan değişiklik dikkat çekti.

2025 yılında uygulanacak olan KPSS sınavında Eğitim Bilimleri Sınavı’nın yer almaması akıllara sınavın neden kaldırıldığı yönündeki soruları getirdi.

Takvimde, Eğitim Bilimleri Sınavı yer almıyorken yeni bir sınav olan MEB Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) yer alması dikkat çekti. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı? MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak?

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 2025 KALKTI MI, DEĞİŞTİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayımladı. Takvime göre KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı. ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilecek. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) geldi.

MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB Akademi Giriş Sınavı’nın adayların pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alan bilgilerini ölçme amacına yönelik olması bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.