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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün öğretim ile lise öğrenimini tamamlayamayan kişiler için hizmet veren Açık Öğretim Lisesi’nde 2024-2025 eğitim öğretim dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

AÖL’de kaydı bulunan binlerce öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk sınavlarını geri bırakmalarının ardından 3. dönem sınavlarına odaklanmış durumdalar.

Yüz yüze ve online olarak ikiye ayrılan AÖL sınavları için tarih araştırmaları hız kazanmış durumda. Peki, MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu mu?

MEB AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.