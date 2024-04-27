MEB müfredat değişikliğini ne zaman uygulayacak? Hangi sınıflarda uygulanacak? İşte, detaylar... Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı. Açıklanan yeni taslağın hakkında veliler hangi sınıflarda uygulanacağı ve değişikliklerin ne zaman uygulanacağı hakkında araştırmalara başladı. İşte, yeni müfredat hakkındaki tüm detaylar…

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını yayınladı.

Yayınlanan yeni müfredat taslağının ardından öğrenci velileri tarafından sıkı araştırmalar başladı. Yapılan araştırmaları kapsamında sıkça araştırılan konuların başında değişikliklerin ne zaman uygulanacağı ve hangi sınıflarda uygulanacağı yer alıyor.

Taslak olarak yayınlanan ve kademeli olarak uygulanmaya başlanacak olan müfredat e-Devlet üzerinden değerlendirilmeye sunulacak.

Peki yeni müfredat hangi sınıflarda uygulanacak?

MEB tarafından paylaşılan açıklama metninde yeni müfredatın okul öncesi, ilkokul, birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf, lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanacağı paylaşıldı.

Müfredat değişikliği ne zaman?

Söz konusu yazının devamında ise yeni müfredatın ne zaman uygulanacağı hakkında da bilgiler verildi. Verilen bilgilere göre yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Müfredat değişikliği görüş ve öneri nasıl bildirilir?

Müfredat değişikliği hakkında velilerin görüş ve önerileri de önemle takip edilecek. Görüş ve öneri bildirmek isteyen veliler gorusoneri.meb.gov.tr adresi üzerinden görüş ve önerilerini iletebilecek. e-Devlet aracılığıyla kimlik doğrulaması, kimlik numarası, ad soyad, aracılığıyla görüş ve öneri bildirilebilecek.