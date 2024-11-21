MEB ortak sınav tarihleri: 1. Dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

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2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatilinin bitmesinin ardından öğrenciler okullarına döndü. Dersler tüm hızıyla devam ederken Mili Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde ortaokul ve liselerde uygulanmaya başlayan ortak sınavların 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri merak edildi.

Geçen yıl sadece 6 ve 9. sınıfların türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl 7 ve 10. sınıflarda da uygulanmaya başladı.

Söz konusu olan ortak sınavlar MEB tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilirken 1. dönemin 2. ortak sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavların yapılacağı tarihlere ilişkin takvimi yayınladı. Yayınlana takvime göre, 1. dönem 2. sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.