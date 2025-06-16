MEB-ÖSYM sınav görevlisi ücretleri 2025: Gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı...

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ÖSYM ve MEB tarafından gerçekleştirilen sınavlarda öğretmenler de görev alıyor.

Öğretmenlere ek gelir kapısı olan sınavlarda bina sorumlusu, sınav gözetmeni, salon başkanı gibi görevler bulunuyor.

2025 yılında sınav görevlisi ücretleri açıklandı.

LGS ve YKS akabinde görevlilerin alacağı ücretler de gündem oldu.

Peki, 2025 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? 2025 YKS, ALES, DGS, LGS sınav görevli ücretleri…

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2025:

Bina Yöneticisi: 1384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1521 TL

Salon Başkanı: 1338 TL

Gözetmen: 1223 TL

Yedek Gözetmen: 1070 TL

MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2025:

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL