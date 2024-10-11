MEB resmen duyurdu: Artık ders saatleri 30 dakika olacak

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren haber geldi!

MEB’den okullara gönderilen yeni yazıda, belirli şartlar altında ders sürelerinin kısaltılabileceği açıklandı.

Ankara’nın iki ilçesinde öğrenci yoğunluğu ve okulların ikili eğitim yapması nedeniyle ders süreleri 30 dakikaya indirildi.

Bu karar, yık-yap veya güçlendirme çalışmaları kapsamında başka binalara taşınan ya da yoğunluk yaşanan okullar için geçerli olacak.

İşte 30 dakika ders uygulanacak ilçeler!

ARTIK 30 DAKİKA DERS İŞLENECEK

Ankara’nın Mamak ve Keçiören ilçelerindeki ikili eğitim veren okullar, yoğunluk nedeniyle ders sürelerini 30 dakikaya düşürdü.

Aynı uygulamanın, yık-yap veya güçlendirme sürecinde olan okullarda da uygulanacağı belirtilirken, Altındağ ilçesindeki bazı okullarda da bu kararın hayata geçirileceği iddia ediliyor.