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MEB tarih verdi: 2024 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarih verdi: 2024 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemde yer alıyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..