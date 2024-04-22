MEB tarih verdi: 2024 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2024 bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
Heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyenlerin araştırdığı o tarih belli oldu.
Peki 2024 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklancak? İşte merakla beklenen o tarih..
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2024 bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.