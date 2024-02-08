MEB’den öğrenci ve velilere uyarı: 81 ilde kapatılacak… Dershane ve kurslara devam eden öğrenciler için kritik bir uyarı geldi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, ülke genelinde kapatma kararı alındığını duyurdu.

ensonhaber.com

Eğitim alanındaki son gelişmeleri yakından takip edenler için MEB'den flaş bir karar geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin artan ek ders ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren etüt merkezleri, kurslar ve özel derslerin yaygınlaştığını belirtti.

MEB, 81 il genelinde, merdiven altı olarak nitelendirilen ve fiyat rekabeti ile birlikte sayılarının arttığı gözlemlenen etüt merkezleri ve kurslara karşı önlem alındığını duyurdu.

Tüm şehirlerde kapatılıyor

Resmi kayıtları olmayan ve izinsiz faaliyet gösteren etüt merkezleri ve kurslar için sonun başlangıcı geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu merdiven altı yapıların 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminde tamamen kapatılacağını duyurdu.

Bakanlığa bağlı özel kurslar

Velilerin, çocuklarını kaydetmeden önce kursların resmi kayıtlı olup olmadığını sorgulamaları ve Bakanlığa bağlı özel kurs listesine ulaşmaları önemle belirtildi. Bu sayede, öğrencilerin kaliteli ve güvenilir eğitim alması sağlanacak.

Bakanlığa bağlı kurs listesi için tıklayınız.