MEB’den öğrencilere müjde: Okullar o tarihe kadar kapalı olacak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler ara tatile girdi. Milyonlarca öğrenci ve velilerin gözleri okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin açılış tarihini duyurdu.

ensonhaber.com

Okullarda öğrencilerin heyecanla beklediği karneler, 19 Ocak Cuma günü dağıtılarak ilk dönemin sona erdiğini müjdeledi.

Tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler, 15 günlük aranın tadını çıkarırken, yeni beklentiler de gündeme geldi.

Salgın hastalıkların ve kar yağışının etkisiyle, "İkinci dönemde okullar açılacak mı?" ve "Okullar ne zaman açılacak?" soruları merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya resmi hesabından yapılan paylaşımıyla tatilin ne kadar süreceği ve okulların açılış tarihi netleşti.

İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; ilk ve orta öğretim kurumlarının yarıyıl tatili başladı.

Yeni eğitim dönemi ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okullar bu tarihe kadar kapalı olacak.

Yarıyıl tatili;

22 Ocak Pazartesi günü başlayacak,

2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem,

5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.