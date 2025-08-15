Meclis ne zaman açılacak? TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi...

21 Temmuz 2025 tarihinde yapılan son oturum ile tatile giren TBMM'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı sıklıkla araştırılmaya başladı.
Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar TBMM ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor.
Meclisin açılmasıyla birlikte alınacak yeni kararlar ve değerlendirilecek önemli konular merak ediliyor.
Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına ne zaman başlayacak?
Meclis ne zaman açılıyor?
21 Temmuz 2025 tarihinde çalışmalarına ara vererek tatile giren TBMM, 1 Ekim 2025 tarihinde açılıyor.