Haberler



Bilgi



Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanıyor?

Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte TBMM'nin tatile gireceği tarih..