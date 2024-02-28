Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanıyor?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçimler öncesi tatile girmeye hazırlanıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 31 Mart 2024 seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veriyor.
Meclis gündeminde vatandaşların gündeminde yer alan pek çok konu bulunuyor.
TBMM'nin ne zaman kapanacağı sorusu son günlerde sık sık gündeme geliyor.
Vatandaşlar "Meclis ne zaman tatile girecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte TBMM'nin tatile gireceği tatil...
Meclis ne zaman tatile girecek?
TBMM'nin son mesaisi bugün yapılacak. Meclis, bugün 8. Yargı Paketini görüşecek ve düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından 29 Şubat (yarın) itibarıyla tatile girecek.
Meclis, 31 Mart seçimlerinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.