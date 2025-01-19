Medya sektörünün önde gelen gazetesi satıldı! Yeni sahibi moda devi…

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Lüks marka sektörünün öncülerinden olan Louis Vuitton Moet Hennessy’in CEO’su Bernard Arnault, medya sektörüne yönelik yaptığı son hamlesiyle şaşırttı.

Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarından olan L'Opinion ve Agefi'yi bünyesine katmak için yaptığı hamle dikkat çekti.

Medya sektöründeki bu girişimi ile Arnault, hem lüks moda sektöründeki hakimiyetini hem de medya alanındaki etkisini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

HİSSELERİN ÇOĞUNLUĞUNU YÖNETECEK

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre 181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5. insanı olan Bernard Arnault, bu satın alma ile hem ekonomik gücünü hem de siyasi etkisini daha da artırmış olacak.

Söz konusu satın almaya yönelik ise Bey Médias'ın sahibi Nicolas Beytout, daha önce Çek milyarder Daniel Kretinsky ve Fransız nakliye devi CMA CGM'nin CEO'su Rodolphe Saadé ile de görüşmüş ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Son olarak, Arnault'a geri dönen Beytout, LVMH CEO'su ile anlaşma sağladı.

Varılan anlaşma sonucunda, Arnault'un “Bey Médias'ın %38'ine sahip olan Nicolas Beytout'un hisselerinin bir kısmını elinde tutması durumu da dahil olmak üzere, L'Opinion ve L'Agefi'nin sermayesinin %50'sinden fazlasını kontrol edeceği öğrenildi.

MEDYADA DAHA ETKİN OLACAK

Medya sektöründeki bu son adımıyla birlikte LVMH, Les Echos ve Le Parisien gibi önemli gazeteleri bünyesinde bulundurmasının ardından, şimdi de L'Opinion ve Agefi gibi prestijli yayın organlarını da bünyesine katmış oldu.

Lüks moda sektöründeki öncülüğünün yanında yayın organları üzerindeki etkisini artıran Arnault, Fransa'daki medya piyasasındaki etkisini önemli ölçüde artıracak.