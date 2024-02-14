Meğer hayati bir amacı varmış! Tükenmez kalem kapaklarındaki delik bakın ne işe yarıyormuş… Tükenmez kapaklarında yer alan deliği herkes fark etmiştir. Ancak, neden yapıldığına dair belki de kimsenin bir fikri yoktur. Öyle bir amaçla yapılmış ki aklınızın ucundan bile geçmemiştir.

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Hemen herkesin sıkça kullandığı tükenmez kalemlerin kapaklarında küçük bir delik bulunur. Kullanırken belki dikkatinizi çekmemiş neden yapıldığını merak etmemiş olabilirsiniz.

Her ne kadar basit bir ayrıntı olarak gözükse de aslında oldukça önemli olan bu ayrıntının nedenine şaşırmamak elde değil.

İlk olarak 1991 yılında kullanılmaya başlayan delikler, BIC markasının bir yeniliğe gitmek istemesiyle ortaya çıkıyor. Peki marka neden böyle bir yenilik yaptı? Size şu kadarını söyleyelim kesinlikle sırf farklılık olsun diye yapılmış bir ayrıntı değil.

İşte, tükenmez kalemlerdeki deliğin sırrı…

Tükenmez kalem kapaklarındaki deliğin en önemli amacı, kalemin içindeki basıncı dengeleyerek mürekkebin akmasına engel olmak.

Sadece buda değil, ayrıca bu deliklerin hayati bir amacı daha bulunuyor. Kapaklarının üst kısmında bulunan delik kapağın yutulması durumunda kişinin boğulmasını da önlemek amacıyla yapılmış.

Kalem kapaklarının çoğunlukla çocuklar ve kalemi ağızlarına götürüp oynayan kişiler tarafından yanlışlıkla yutulup nefes borusuna kaçması üzerine böyle bir tedbir alınmış.

İşte, tükenmez kalemlerin kapağına açılan delik, kapağın nefes borusuna kaçması halinde nefes borusunu tamamen tıkamasını önlemek için geliştirilmiştir.