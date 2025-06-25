Mehir nedir? Evlilikte mehir verilmezse ne olur?

İslam dinine göre evlilikte erkeğin, kadına vermekle yükümlü olduğu maddi ya da manevi değeri olan hediyeye "mehir" denir.

Mehir, nikahın bir şartı olmasa da kadının hakkıdır ve nikah akdi ile birlikte vacip hale gelir.

Mehir, evlenmeden önce ya da sonra kararlaştırılabilir, peşin veya vadeli olarak verilebilir. Peki, mehir verilmezse ne olur?

İşte yanıtı...

Eğer mehir nikah sırasında kararlaştırılmış ancak ödenmemişse, bu borç hükmündedir ve erkek ödeme yükümlülüğü altındadır.

Kadın mehri almadan boşanırsa ya da eşi vefat ederse, mehir hakkını talep edebilir. Mehir verilmemesi durumunda hem dini hem hukuki anlamda hak ihlali söz konusu olabilir.

Özellikle İslam hukukuna göre, mehir ödenmeden yapılan evlilikte kadının hakkı zedelenmiş olur.

Bu nedenle evlilik sözleşmelerinde mehirin açıkça belirtilmesi tavsiye edilir.