Mehmet Şef’in menü fiyatı dudak uçuklattı! 4 sarmanın fiyatı…

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya birçok ilde bulunan restoranlarındaki menü fiyatlarıyla sosyal medyanın gündemine düşüyor.

Yalçınkaya’nın Ankara’da yer alan bir restoranına geçtiğimiz günlerde giden bir vatandaşın sosyal medya paylaşımı gündeme adeta bomba gibi düştü.

Vişneli yaprak sarma sipariş eden kişinin tabağın görselini paylaşarak fiyatını belirtmesi sosyal medyada tartışmaların ana odağı haline geldi.

4 ADET SARMA 550 TL

Restoran, daha önce de 700 liralık keşli mantı ve 1550 liralık “Serseri” adlı ana yemekle gündem olmuştu.

Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoyla sadece 2 adet yaprak sarma için ödenen 550 liralık hesap yeniden fiyat tartışmalarını alevlendirirken tabakta aslında 4 adet sarma yer aldığı ancak yarısı yendikten sonra paylaşımın yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya yorum yapan kullanıcılarının bir kısmı, “Sarmaya 500 TL verilmez” diyerek fiyatı “fahiş” bulurken, bazı kullanıcılarsa “Bu tür restoranlarda ürün değil deneyim satılır, fiyatlar buna göre belirlenir” diyerek farklı bir bakış açısı sundu.