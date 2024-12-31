Mekke'nin Fethi ne zaman? Bu yıl Mekke’nin Fethi'nin kaçıncı yılı?

Hüseyin Topuz

Mekke'nin Fethi, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir ve 11 Ocak 630 (Miladi) tarihinde gerçekleşmiştir.

Mekke'nin Fethi, Hz. Muhammed'in ve sahabelerinin Mekke'yi fethetmesiyle sonuçlanmıştır.

Mekke'nin Fethi, İslam'ın yayılmasında ve güçlenmesinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Bu fetih Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl süren savaşı bitirmiş ve İslam'ın yayılışını hızlandırmıştır.

Peki, bu yıl Mekke'nin Fethi hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen o tarih...

Mekke'nin fethi ne zaman?

Mekke'nin Fethi İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir ve her yıl 31 Aralık ile 1 Ocak tarihlerinde anılmaktadır.

2025 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1395 yıl geçmiş olacak.