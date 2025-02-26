Memur, işçi, emekli fark etmiyor; 1000 TL Ramazan yardımı hesaplara yatacak

Haber Merkezi

Ramazan ayına sayılı günler kala, birçok banka kampanyalarını duyurmaya başladı.

Halkbank, Ramazan ayına özel müşterilerine 1000 TL’ye varan ParafPara hediyesi sunuyor.

1 Nisan 2025 tarihine kadar gıda marketlerinden yapılacak alışverişlerde, Paraf kart sahipleri kazançlı çıkacak.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içindeki tüm banka POS’larından tek seferde 1.000 TL ve üzeri ilk harcamadan sonra yapılan her 1.000 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, toplamda 1.000 TL ParafPara verilecek.

İşte kampanyanın şartları:

BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI

Halkbank’ın Ramazan ayına özel sunduğu 1000 TL ParafPara kampanyasına katılmak için belirli adımları takip etmek gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, harcama yapmadan önce Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamasındaki Paraf kart kampanyaları alanında “HEMEN KATIL” butonuna tıklaması ya da RAMAZAN yazıp 3404’e SMS göndermesi gerekiyor.

Bu işlemi yapmadan yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecek.

KAMPANYA ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ