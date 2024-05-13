Memurlara yol parası verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Memurlara ücretsiz akbil mi verilecek? Kamuda tasarruf paketi kapsamında "servis" konusu memurların merak ettikleri arasında yer alıyor. Servis hizmetinin sona ereceğinin açıklanması ile birlikte yol parası ve ücretsiz akbil gündeme geldi. Peki, memurlara yol parası verilecek mi? Memurlara ücretsiz akbil mi verilecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Paket içeriğinde taşıt yasası gündeme gelirken merak edilen tüm detaylar açıklandı.

Kamuda çalışan personelin servisleri için karar alındı.

Bakan Şimşek, “Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak” dedi. Kamu personeli için toplu taşıma kartı geleceği öğrenildi.

Peki, memurlara yol parası verilecek mi? Memurlara ücretsiz akbil mi verilecek? Şİşte detaylar...

Memurlara toplu taşıma kartı 2024!

Kamu personeline toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesinin maliyet açısından avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Aylık ne kadar yol parası ödeneceği ise henüz netleşmedi.