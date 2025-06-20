Merakla beklenen maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızlarımızın yer alacağı o maç...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması devam ederken milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ikinci kez sahaya çıkıyor.
Milli yıldızlarımızın formasını giydiği Benfica gruptaki ilk maçında Arjantin ekibi Boca Juniors ile 2-2 berabere kalmıştı.
Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Yeni Zelanda ekibi Auckland City ile karşı karşıya gelecek.
Benfica ile Auckland City oynanacak müsabaka futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte maçın detayları...
TRT 1'de şifresiz yayınlanacak
Benfica ile Auckland City arasında oynanacak müsabaka 20 Haziran Cuma (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.