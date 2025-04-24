Mercedes değişiklik için düğmeye bastı! Araç direksiyonları değişiyor: İşte, yeni direksiyon sistemi…

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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, sürüş teknolojilerinde radikal bir dönüşüm için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Dünya pazarında oldukça büyük bir hacme sahip olan marka direksiyon sistemlerinde mekanik bağlantıyı tamamen kaldırarak "steer-by-wire" teknolojisine geçiş yapmak için düğmeye bastı.

Bu çarpıcı adımla birlikte artık direksiyon komutları fiziksel bağlantılar yerine elektronik sinyallerle iletilecek. Aynı zamandır geleneksel direksiyon tipi yeni teknolojiyle birlikte değişmeye hazırlanıyor.

Otomotiv sektöründe adeta bir devrim olarak adlandırılan steer-by-wire sistemini marka tüm modellerine entegre etme hedefi 2026 yılına kadar gerçekleşeceği vurgulanıyor.

HEM SİSTEM HEM GÖRÜNÜŞ DEĞİŞİYOR!

Otomotiv sektöründe adeta devrim niteliğinde olacak çalıştığı steer-by-wire sistemi, sürüş deneyimini baştan sona değiştirecek bir yapıya sahip. Bu sistemle direksiyon simidi ile ön tekerlekler arasında artık doğrudan bir bağlantı olmayacak.

Bunun yerine sürücünün yönlendirme hareketleri, araç sistemleri tarafından elektronik olarak işlenecek. Bu teknoloji, ilk olarak yenilenen EQS modelinde karşımıza çıkacak ve ilerleyen süreçte S Serisi başta olmak üzere diğer Mercedes modellerine de entegre edilecek.

Bu yenilikçi adımla birlikte geleneksel dairesel direksiyon simidi yerini lövye tipi, yenilikçi bir tasarıma devrediyor. Bu yeni form, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda fonksiyonel faydalar da sunuyor. Ön paneldeki dijital göstergelerin daha net görülmesini sağlarken, araca iniş-biniş sırasında sürücüye ekstra alan tanıyor.

GÜVENLİĞİ KANITLANDI!

Yeni direksiyon sistemi, sürücülere hem uzun yolda hem de şehir içi trafikte daha konforlu ve hassas bir sürüş vadediyor.

Mercedes yetkilileri, steer-by-wire teknolojisinin özellikle uzun yolculuklarda daha yumuşak direksiyon tepkileri sunduğunu, dar alanlarda ise manevra kabiliyetini belirgin şekilde artırdığını ifade ediyor.

Sistem, test parkurlarında ve gerçek trafik koşullarında toplamda bir milyon kilometreden fazla mesafede denenerek güvenilirliği kanıtlandı.