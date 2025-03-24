Mercedes’ten şaşırtan karar: İstifa eden köşeyi dönüyor! Yüz binlerce Euro ödeme yapılıyor

Haber Merkezi

Lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in idari kadrosunda işten çıkarmalar yaşanıyorken otomotiv devinin yeni hamlesi dikkat çekti.

Alman otomotiv devi, işten çıkarmaları gerçekleştirmek için attığı adım ile medyanın gündeminde büyük bir yankı uyandırdı.

Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, uzun yıllarını şirketin hizmetine adamış çalışanlara, gönüllü olarak işten ayrılmaları için 500 bin Euro’yu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminatlar teklif edildiği belirtildi.

5 MİLYAR EURO TASARRUF HEDEFLENİYOR

Şirket tarafından atılan bu çarpıcı adımla 2027 yılına kadar 5 milyar Euro tasarruf etmeyi hedeflediği kapsamlı mali tasarruf planının bir parçası olarak görülüyor.

Şirketin, idari kadroda gerçekleştireceği iş gücü azaltmaları ile ilgili olarak tazminat programı başlatması özellikle uzun süreli çalışanları hedef alıyor.

Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, 30 yıllık kıdemi olan 55 yaşındaki bir ekip liderine, aylık 9 bin Euro brüt maaşla birlikte 500 bin Euro’nun üzerinde bir tazminat önerilecek. 20 yıllık kıdemi olan ve aylık 7 bin 500 Euro maaş kazanan 45 yaşındaki bir yöneticiye ise 300 bin Euro’dan fazla tazminat ödenmesi bekleniyor.