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Mercimek köftesi yaparken içine bir tane atın, hem kıvamını hem de lezzetini garantileyin...

Mercimek köftesi yaparken içine bir tane atın, hem kıvamını hem de lezzetini garantileyin... Apertatif lezzetler arasında yer alan mercimek köftesinde en sık yaşanan sorunların başında kıvamı gelir. Mercimek köftesi yaparken kullanacağınız o malzeme kıvamı anında kusursuzlaştırıyor. İşte, o malzeme...