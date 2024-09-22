Mercimek köftesi yaparken içine bir tane atın, hem kıvamını hem de lezzetini garantileyin...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hem akşam yemeklerinde hem çay saatlerinde 7’den 70’e herkes mercimek köftesini severek tüketir.
Oldukça lezzetli olmasının yanında bazı zamanlarda yaşanan kıvam sorunu nedeniyle hüsran yaratabilen mercimek köftesinin sırrı ortaya çıktı.
Kıvamı tutmayan mercimek köftesine 1 adet ondan eklemeniz kıvamını anında sıkılaştırıyor lezzetine de lezzet katıyor.
LEZZETİ EŞSİZ OLUYOR...
Tüm aşamaları eksiksiz yapmanıza rağmen bazı durumlarda mercimeğin fazla haşlanmasından kaynaklı olarak kıvamı oldukça yumuşak olan mercimek köftelerini kurtarmanın yolu meğer patatesten geçiyormuş.
Kıvamı bir türlü tutmayan mercimek köftenizin içine bir tam patatesi haşladıktan sonra koyun ve iyice yoğurun. Patatesin içerisinde bulunan nişasta mercimek köftenizin kıvamının birleşmesini sağlayacak ve lezzetli köfteleri sofranızın baş köşesine yerleştireceksiniz.