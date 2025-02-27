Mercimek suyunu lavaboya değil saksıya dökün, dallar nasıl çiçekle doluyor görün

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Zarif ve şık görünümleriyle hem ofisleri hem de evleri güzelleştiren orkideler bakımlarıyla da bir o kadar zahmetli olan çiçek türleri arasında yer alır.

Bakımı sırasında uygulayacağınız birkaç kolay yöntem ise orkidenizin köklerini kuvvetlendirmede ve dallarının daha fazla çiçeklenmesinde etkili olur.

Bu yöntemler arasında yer alan mercimek suyu yöntemi orkidenizin sağlıklı büyümesinde etki olarak dalların çiçekle dolmasını sağlayacak.

DALLAR ÇİÇEKLE DOLUYOR

Orkidelerin sağlıklı ve güçlü büyümesi için alışılmışın dışında bir yöntem gündemde: suda bekletilmiş ezilmiş mercimek ve bir çay kaşığı zerdeçal karışımı!

Mercimek, doğal bir büyüme hormonu olan auksin içerirken, zerdeçalın güçlü antimikrobiyal özellikleri kök çürümelerini önlemeye yardımcı oluyor. Bu iki malzemenin birleşimi, orkide köklerini güçlendirerek çiçeklenme sürecini hızlandırabilir.

Peki, nasıl uygulanıyor? Öncelikle mercimekleri bir süre suda bekletip ezerek bitki için faydalı enzimleri açığa çıkarıyorsunuz. Ardından bu karışıma bir çay kaşığı zerdeçal ekleyerek orkide köklerini belirli aralıklarla bu suyla besleyebilirsiniz.

Bu karşımı haftada 2 kez uygulamanız orkidenizin köklerini kuvvetlendirerek yeni kök ve yaprakların oluşumunu sağlayacak.